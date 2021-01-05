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Тодоренко рассказала, как изменились ее отношения с мужем после рождения сына

16:13
  • вторник
  • 05 января 2021

По словам телеведущей, на время она совсем забыла о существовании супруга

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в инстаграме, как проходил ее первый год после рождения ребенка. Поначалу ей было непросто, так как приходилось одновременно работать и заботиться о новорожденном.

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В целом появление маленького ребенка нарушило привычный ритм семейной жизни. Как призналась Регина Тодоренко, в какой-то момент они с мужем Владом Топаловым начали отдаляться друг от друга.

"Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени забыла о существовании мужа (прости, любимый), погрузившись в мир детской психологии, педиатрии, во вселенную материнских форумов и блогов", - написала в инстаграме Тодоренко.

Она объяснила, что до девяти месяцев Майкл спал в кровати родителей – так было удобнее кормить его грудью ночью.

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