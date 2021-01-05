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Депздрав: Контракты жизненного цикла - приоритетный формат закупки медоборудования

16:36
  • вторник
  • 05 января 2021

В течение всего срока службы поставщик будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники

Власти Москвы продолжат обновлять диагностическое оборудование в медучреждениях. Об этом заявили в департаменте здравоохранения столицы.

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Приоритет - это закупки оборудования напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с десятилетней гарантией обслуживания. Таким образом в течение всего срока службы поставщик будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники, поясняется на официальном сайте мэра Москвы

Уже сейчас более 80% всего диагностического оборудования в столице – цифровое. Все аналоговые аппараты постепенно заменят на современные.

Новое оборудование позволяет создать единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики. В общей базе собрано уже более шести миллионов цифровых снимков - это число постоянно растет.

В сообщении на сайте mos.ru отмечается, что Москва уже закупила более трех тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования (с поставкой с 2020 до 2023 годов). Всего город планирует приобрести за этот срок свыше шести тысяч единиц оборудования.

В Москве также продолжается масштабная программа капитального ремонта городских поликлиник. Городские медучреждения будут приведены к новому московскому стандарту. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2020 году ремонтные работы не останавливались ни на один день.

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