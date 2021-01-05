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Собянин пообещал выполнить все соцобязательства Москвы в 2021 году

17:49
  • вторник
  • 05 января 2021

Дефицит бюджета этому не помешает, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в 2021 году выполнить все социальные обязательства перед горожанами, несмотря на дефицит бюджета. Об этом он заявил на совещании по социальным вопросам, которое во вторник проводит президент России Владимир Путин.

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Глава государства положительно оценил работу властей Москвы. По его словам, город сделал очень много для борьбы с пандемией, а решения властей принимались своевременно. Путин попросил Собянина зачитать доклад.

По словам мэра, пандемия осложнила экономическую и бюджетную ситуацию, однако Москва в 2020 году выполнила все социальные обязательства. А дефицит бюджета не помешает выполнить их и в 2021 году.

"На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьезный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, и давали нам поручения", - сказал Собянин, обращаясь к президенту.

21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 и 2022-2023 годы. Документ сохраняет преемственность бюджетов прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным.

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