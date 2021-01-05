Собянин пообещал выполнить все соцобязательства Москвы в 2021 году

Дефицит бюджета этому не помешает, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в 2021 году выполнить все социальные обязательства перед горожанами, несмотря на дефицит бюджета. Об этом он заявил на совещании по социальным вопросам, которое во вторник проводит президент России Владимир Путин.

Глава государства положительно оценил работу властей Москвы. По его словам, город сделал очень много для борьбы с пандемией, а решения властей принимались своевременно. Путин попросил Собянина зачитать доклад.

По словам мэра, пандемия осложнила экономическую и бюджетную ситуацию, однако Москва в 2020 году выполнила все социальные обязательства. А дефицит бюджета не помешает выполнить их и в 2021 году.

"На 2021 год, несмотря на дефицит бюджета, очень серьезный дефицит бюджета, мы обеспечим все социальные обязательства и те дополнительные обязательства, о которых вы говорили, и давали нам поручения", - сказал Собянин, обращаясь к президенту.

21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 и 2022-2023 годы. Документ сохраняет преемственность бюджетов прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным.

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