Собянин заявил о намерении утроить темпы реновации жилья

Власти столицы считают эту задачу выполнимой

Власти Москвы планируют утроить темпы строительства жилья по программе реновации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания по социальным вопросам, которое во вторник провел президент России Владимир Путин.

"Мы в пике должны строить 3-3,5 миллиона квадратных метров, то есть утроить темпы, которые на сегодняшний день есть. Мы такую задачу ставим и считаем ее выполнимой", - сказал Собянин.

По его словам, график переселения и нового строительства уже разработан, обсужден с властями и прошел общественные слушания.

Ранее во вторник Собянин рассказал, что с начала реализации программы реновации в столице новые квартиры получили уже более 23 тысяч человек. Лидерами по расселению стали Новая Москва, а также центральный и западный округа столицы.

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