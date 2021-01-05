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"Важнейшая задача": Путин призвал дать людям стабильный заработок

18:49
  • вторник
  • 05 января 2021

В России необходимо снизить безработицу, заявил президент

Правительство в 2021 году должно заняться снижением безработицы в России. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, людям нужно дать стабильный заработок - и это важнейшая задача.

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"Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда", - отметил президент во вторник на совещании по социальным вопросам.

Подводя итоги встречи, Путин добавил, что в прошлом году немало было сделано для соцподдержки россиян. В частности, он упомянул механизм социального контракта, главная задача которого помочь семьям повысить свои доходы и преодолеть сложную жизненную ситуацию.

Ранее Путин заявил, что указ о создании Фонда поддержки детей с тяжёлыми, хроническими заболеваниями уже подготовлен и будет подписан в ближайшее время.

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