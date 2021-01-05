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Рейтинг Зеленского опустился ниже 30%

19:32
  • вторник
  • 05 января 2021

Большинство украинцев не доверяет президенту Украины

В случае проведения выборов на Украине за президента Владимира Зеленского проголосовало бы 26,2% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы "Рейтинг".

Чуть меньше показатели у сопредседателя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко - 16,6%. Голоса за экс-президента страны Петра Порошенко отдали бы 13,3% украинцев, а за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,5%.

"Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют — 54%... Президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2%", - говорится в отчете группы "Рейтинг".

Ранее сообщалось, что Украина выходит из еще одного соглашения СНГ - о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

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