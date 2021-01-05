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В Британии зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

20:01
  • вторник
  • 05 января 2021

Впервые с начала пандемии показатель превысил 60 тысяч

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 85 миллионов. Взрывной рост новых случаев фиксируют в Великобритании. Из-за стремительного распространения инфекции в королевстве объявлен очередной локдаун, уже третий по счету.

По данным Минздрава страны, во вторник суточный прирост заразившихся COVID-19 стал рекордным за все время пандемии и превысил 60 тысяч. Скончались 830 человек, передает РИА Новости.

Днем ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные на тот момент 58784 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2774479 человек.

Ранее сообщалось, что в Германии возник дефицит вакцины от коронавируса.

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