"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 41 стране

Об этом сообщили в ВОЗ

В Германии ужесточили ограничения из-за коронавируса. Как заявила канцлер Ангела Меркель, всеобщий карантин будет действовать до конца месяца. Власти будут жёстко следить за передвижениями жителей. Накануне лидеры России и Германии обсудили перспективы совместного производства вакцин. Стороны договорились о продолжении контактов между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами, передает "ТВ Центр".

Сейчас ФРГ, как и весь Евросоюз, страдает от нехватки американо-германского препарата "Пфайзер". Его не успели вовремя забронировать в ЕС. Дополнительная поставка будет только в апреле. Между тем в Норвегии после прививки этой вакциной скончались двое пациентов. Точные причины смерти сейчас устанавливают.

Новый штамм вируса, который впервые выявили в Британии, зафиксировали уже в 41-й стране. Такие данные приводит ВОЗ. В самом Соединенном Королевстве ситуация самая тяжелая за все время пандемии. Несмотря на это, вакцина пока доступна только людям из группы риска.

О дополнительных мерах из-за ковида объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Новые ограничения вступят в силу в ночь на 8 декабря.

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