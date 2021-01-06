Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

Свои коррективы в празднование внесла пандемия

У православных верующих наступил Рождественский сочельник. Предстоящей ночью славить имя Христа будут представители пяти поместных церквей мира, которые живут по юлианскому календарю.

Свои коррективы в праздничные богослужения вносит пандемия коронавируса. Из-за опасности распространения инфекции в Москве и ряде регионов страны посещение церквей на Рождество будет ограничено. Так, на ночную патриаршую службу в столичном Храме Христа Спасителя верующие допускаются только по приглашениям, передает "ТВ Центр".

Сочельник - время самого строго поста. Он завершится после появления на небе первой звезды, которая, по преданию, взошла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

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