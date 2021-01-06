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Появилось видео с места смертельного ДТП под Смоленском

10:27
  • среда
  • 06 января 2021

В аварии погибли 6 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупной аварии под Смоленском, в которой погибли шесть человек. ДТП произошло на Окружной дороге города.

По предварительной информации, иномарка столкнулась с автомобилем ГАЗ, который двигался в попутном направлении, после чего вылетела на встречную полосу и врезалась лоб в лоб с ВАЗом.

В результате погибли шесть человек - водители транспортных средств, пассажир отечественного седана и три человека из второй машины. Одна женщина, находившаяся в иномарке, выжила в этой страшной аварии - она госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются.

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