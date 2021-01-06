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В России за сутки выявили 24217 случаев заражения коронавирусом

11:14
  • среда
  • 06 января 2021

Выписано более 23 тысяч выздоровевших

В России у 3 308 601 человека выявили коронавирусную инфекцию. Новые данные привел оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. За последние сутки в стране подтвердились еще 24 217 случаев заражения, сообщает РИА Новости.

За прошедшие сутки выписано 23 055 выздоровевших. За весь период выписано более 2,6 миллиона пациентов, у которых был диагностирован ковид.

Оперштаб также назвал российские регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса. Это Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и республика Тыва.

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