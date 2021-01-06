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Россияне назвали желаемый размер зарплаты

12:03
  • среда
  • 06 января 2021

Ожидания жителей Москвы и Петербурга выше, чем в среднем по стране

Жители России озвучили, какая бы зарплата их устроила в 2021 году. Как показало исследование сервиса "Работа.ру", в среднем по стране граждане хотят получать 158 тысяч рублей в месяц.

При этом ожидания жителей столицы и Петербурга несколько выше. Так, москвичи хотели бы зарплату 175 тысяч рублей в месяц, а респонденты из Санкт-Петербурга обозначили желаемый доход в 164 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Ранее аналитики сервиса Superjob выяснили, что за последние 10 лет россияне стали реже тратить первую зарплату на алкоголь и чаще - на обучение и путешествия.

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