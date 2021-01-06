Лукашенко назвал Путина своим другом

Белорусский лидер заявил об этом в интервью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом.

Лукашенко также рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - цитирует РИА Новости слова белорусского президента.

Накануне Лукашенко отметил, что их с Владимиром Путиным "загнали в одну команду" в политике.

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