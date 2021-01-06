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Работу столичного транспорта продлят в рождественскую ночь

13:00
  • среда
  • 06 января 2021

Метро и МЦК проработают до двух часов ночи 7 января

Время работы городского транспорта в столице продлят в ночь на Рождество для удобства москвичей. Об этом сообщили 6 января в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Таким образом, указали в ведомстве, все желающие смогут спокойно вернуться домой после службы в разных храмах города. "Метро и МЦК проработает до 2:00 7 января. На диаметрах мы запустим дополнительные утренние и ночные рейсы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ночь на 7 января около 170 маршрутов наземного транспорта продлят работу до трех часов ночи, также на линии работают 15 ночных маршрутов.

Подробную информацию можно получить на сайте Мосгортранса.

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