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Наталья Сергунина рассказала об онлайн-формате работы детских технопарков в Москве

13:24
  • среда
  • 06 января 2021

Некоторые площадки отметили прирост слушателей из других стран

Около 40 тысяч школьников стали участниками онлайн-занятий детских технопарков столицы в прошлом году. Об этом в среду, 6 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, участвовать в занятиях в дистанционном формате для многих удобнее. "Это опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергунина отметила высокий уровень подготовки учеников детских технопарков столицы. Они стали победителями крупных международных и всероссийских конкурсов.

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