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В России создан фонд помощи детям с редкими заболеваниями

14:03
  • среда
  • 06 января 2021

Соответствующий указ подписан главой государства

Владимир Путин в среду подписал указ о создании фонда "Круг добра" для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Решение было принято по итогам прошедшего накануне совещания по социальным вопросам.
Путин объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями

Учредителем фонда будет Министерство здравоохранения, а руководство возьмет на себя протоиерей Санкт-Петербургской епархии Александр Ткаченко - он известен как основатель первого в стране детского хосписа.

Благодаря "Кругу добра" юным пациентам станет доступна сложная и высокотехнологичная помощь, в том числе за рубежом. И дорогостоящие лекарства - даже те, что пока не зарегистрированы в России. Первые препараты должны попасть в страну уже в конце января, отмечает "ТВ Центр".

На совещании президент напомнил: резервы фонда будут пополняться за счет повышенного налога для тех, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Работу организации будет курировать попечительский совет, в который войдут ведущие специалисты в области редких заболеваний и известные благотворители. В списке - Леонид Рошаль, общественный деятель Нюта Федермессер, актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова и многие другие.

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