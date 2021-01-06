Число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 млн

В Европе ужесточают ограничительные меры

Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к отметке в 86 с половиной миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый так называемый "британский" штамм COVID-19 обнаружен уже в 40 странах. В Западной Европе, Израиле и Японии ужесточают действие ограничительных мер

Другого выхода просто нет - объясняла гражданам канцлер Меркель. Карантинные ограничения теперь решено сделать еще строже.

"Новые меры более жесткие. Особенно в части ограничения контактов и передвижения. Как я уже говорила ранее, и это подтвердили специалисты, зимние месяцы станут самыми сложными в борьбе с пандемией. Мы действуем адекватно ситуации", - заявила Меркель.

До конца января немцам можно контактировать исключительно с членами семьи и максимум еще одним человеком, который не живет в этом же доме. Торговые центры и рестораны по-прежнему закрыты, разрешена только продажа еды навынос. Но это если кафе по соседству. Ведь власти вводят ограничение на передвижение. Если в одном округе в течение семи дней зарегистрируют более 200 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч жителей, будет запрещено удаляться от дома дальше чем на 15 километров.

"Сейчас не время для полумер. Мы должны, если не хотим перечеркнуть прошлые успехи в борьбе с пандемией, действовать решительно. Я полагаю, многие граждане в нашей стране чувствуют и понимают это", - отметил мэр Берлина Микаэль Мюллер.

Чего, судя по публикациям в СМИ, не понимают в Германии, там власти тянули с ограничениями до последнего, допустив стремительный рост числа заболевших. Их уже миллион 787 тысяч человек.

Отчасти виноват и новый более агрессивный штамм вируса. Впервые зафиксированный в Великобритании, он уже обнаружен в 41-й стране. Само же Королевство, где всю последнюю неделю фиксируют по 50 тысяч новых случаев заболевания ежедневно, теперь в режиме тотального локдауна. А в ближайшие дни, вероятно, введет временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Британская полиция, в свою очередь, обещает быть куда строже к нарушителям карантинного режима. Пример - скандальный случай с депутатом парламента Маргарет Ферье. Она выступает в Палате общин, уже зная: ее тест на COVID-19 положительный. Парламентарий арестована, ей предъявлено обвинение в преступном безответственном поведении.

Но если депутаты не проявляют сознательность, чего тогда, пишут местные СМИ, требовать от простых британцев? Единственно эффективным средством в борьбе с пандемией станет вакцинация. Но пока ее темпы в Европе явно отстают от заявленных. Во Франции привито всего несколько тысяч человек. В Германии, производящей европейскую вакцину, тоже явная нехватка препарата. В Нидерландах вообще со всей торжественностью провели первую вакцинацию.

И это в стране, где ежедневно фиксируют порядка 6 тысяч новых случаев. А эксперты уже заявляют: после окончания праздников стоит ждать очередной вспышки заболеваемости. И значит, очередного ужесточения карантинных мер.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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