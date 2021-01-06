Последний бой Трампа: в США снова накаляется обстановка

Дональд Трамп планирует выступить перед сторонниками в Вашингтоне

В среду Конгресс должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако сторонники Дональда Трампа уже собрались в Вашингтоне и уже есть пострадавшие в ходе протестных акций. Ну а действующий президент намерен обратиться к нации - с призывом не признавать победы его оппонента.

Последний бой Трампа. Так репортеры окрестили происходящее сейчас в Вашингтоне. К масштабному вечернему митингу власти и бизнес готовятся как к серьезному сражению: усиливают патрули, заколачивают витрины. И это неспроста. Накануне в американскую столицу потянулись автобусы, под завязку загруженные сторонниками действующего президента. На подъездах к Вашингтону многокилометровая пробка из автомобилей, в основном, пикапов. А в некоторых аэропортах из динамиков вместе с привычным "рейс на Вашингтон" доносится созвучное на английском языке со словом flight революционное fight. То есть, битва за Трампа.

Накануне сегодняшнего митинга на улицах Вашингтона смешались в кучу и сошлись в рукопашной поклонники Трампа и сторонники Байдена, афроамериканцы и представители ультраправой организации "Гордые парни". И, похоже, это только разминка перед боем.

Последний раз американские города видели такое во время пика выступлений движения "Жизни черных важны". Сейчас, похоже, идти до последнего готовы те, для кого важны итоги выборов. Те, кто сейчас вышел на улицы столицы, уверены: победу у Трампа украли, но ее еще можно вернуть.

Джорджия - один из самых горячих штатов в ходе этой президентской гонки. Дональд Трамп до последнего пытался оспорить там победу Байдена. Теперь страсти накалились по поводу второго тура местных выборов, на которых решается судьба двух последних мест в Сенат США. От итогов в Джорджии зависит, у кого будет большинство в Верхней палате Конгресса. Если верх возьмут республиканцы, то они смогут препятствовать президенту Байдену провести намеченные реформы. Пока еще обработаны не все бюллетени, но СМИ уже отдают один из мандатов в этом ключевом штате демократу Рафаэлю Уорноку. Республиканке Келли Леффлер остается лишь призывать: все на Вашингтон!

Конгресс США сегодня должен утвердить итоги президентских выборов. Простейшая процедура, которая до этого носила скорее формальный характер, может войти в историю страны. Поскольку Дональд Трамп свое поражение не признает до сих пор, то на этом заседании должна быть поставлена точка. Несмотря на разлад в стане республиканцев, некоторые конгрессмены готовы биться за своего однопартийца Трампа до конца и не утверждать результаты голосования коллегии выборщиков.

Бывший советник 45-го президента США по нацбезопасности и вовсе намекнул на весьма радикальный вариант развития событий: Трамп может ввести военное положение и провести перевыборы в спорных штатах уже под контролем военных. Сейчас генерал активно участвует в уличных акциях. Пока мирных.

Дональд Трамп планирует в среду выступить перед сторонниками в Вашингтоне. Митинг против кражи победы республиканца на выборах. Исключительно так администрация президента продолжает называть итоги голосования даже в официальных сообщениях. Для Трампа эти формулировки, похоже, стали средством самоуспокоения и способом лишний раз привлечь к себе внимание.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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