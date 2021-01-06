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Уникальная подсветка улиц в Москве создает праздничное настроение

15:12
  • среда
  • 06 января 2021

Привычные маршруты стали похожи на сказочные тропинки

Праздничное настроение горожанам и тем, кто приехал в столицу в эти дни, помогает создавать нарядная подсветка улиц. Фантазийные арки, неоновые инсталляции и разноцветная паутина гирлянд - по всей Москве.

Новогодняя столица переливается всеми цветами радуги. Привычные улицы похожи на уходящий вдаль Млечный путь. Неоновые краски городу дарят 300 километров гирлянд, а еще световые инсталляции и ажурные конструкции. Город, в котором, кажется, знаешь все закоулки, превращается в сказочный. Лубочный.

На катке в Парке Горького ноги сами в пляс пускаются! В отдалённых от центра районах катки тоже не пустуют. Желающие сфотографироваться - у новогодних фигур. Художники словно соревнуются в изобретательности. В Ростокине поселилось семейство белых медведей. На Проспекте Вернадского распустили пышные хвосты жар-птицы.

Замирать от восторга или делать селфи – какой запомнить новогоднюю столицу, каждый решает сам. Световые тоннели, украшенные деревья - иллюминация везде: на бульварах и площадях, на пешеходных улицах и в скверах!

Каждую улицу не спутаешь с соседней. Оформление разное. На Лубянке – грандиозный шатер из гирлянд. Световые арки подчеркивают архитектуру Большого театра. Парящий мост в Зарядье возвышается над полянами из разноцветных одуванчиков. А вот Санкт-Петербург в миниатюре. Ростральные колонны, разведенные мосты. Желающим посетить северную столицу, не выезжая из Москвы, прямая дорога на площадь Киевского вокзала.

Яркая иллюминация на Поклонной горе. 20-метровый светящийся новогодний шар по-прежнему самый большой в Москве.

Анастасия Мартынова, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр", Москва.

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Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация в Москве
Новогодняя иллюминация в Москве
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