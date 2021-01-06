ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прививку от коронавируса сделали 15 тысяч жителей Подмосковья

14:41
  • среда
  • 06 января 2021

Масштабная вакцинация продолжается

В регионах продолжается масштабная вакцинация. В Московской области развёрнуто более 90 прививочных пунктов. Завтра они приостановят работу, но в остальные праздничные дни получить препарат смогут все желающие, передает "ТВ Центр".

Уже свыше 15 тысяч жителей Подмосковья обезопасили себя от осложнений болезни. К следующему этапу иммунизации приступили в Красноярске и Нижнем Тагиле. Второй компонент вакцины начали вводить медикам, учителям и военным. Прививки делают по предварительной записи, чтобы избежать очередей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.