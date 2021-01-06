Прививку от коронавируса сделали 15 тысяч жителей Подмосковья

Масштабная вакцинация продолжается

В регионах продолжается масштабная вакцинация. В Московской области развёрнуто более 90 прививочных пунктов. Завтра они приостановят работу, но в остальные праздничные дни получить препарат смогут все желающие, передает "ТВ Центр".

Уже свыше 15 тысяч жителей Подмосковья обезопасили себя от осложнений болезни. К следующему этапу иммунизации приступили в Красноярске и Нижнем Тагиле. Второй компонент вакцины начали вводить медикам, учителям и военным. Прививки делают по предварительной записи, чтобы избежать очередей.

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