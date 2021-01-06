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Собянин рассказал о планах по развитию московского метро

15:07
  • среда
  • 06 января 2021

Какие станции откроются в 2021 году?

В наступившем году в Москве планируется открыть 11 новых станций метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети он подвёл итоги работы, отметив, что темпы строительства подземки значительно выросли. За год появились 7 новых станций Некрасовской ветки и Большой кольцевой линии. Это "Юго-Восточная", "Окская", "Нижегородская", "Лефортово" и другие. Ими уже воспользовались почти 5 с половиной миллионов пассажиров.

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