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Около 60 пар планируют зарегистрировать брак 7 января в столице

14:49
  • среда
  • 06 января 2021

Всего в новогодние праздники в городе поженятся 100 пар

Порядка 60 пар планируют зарегистрировать брак 7 января в Москве. 30 пар поженятся во Дворце бракосочетания №1 и столько же - в Шипиловском отделе ЗАГС, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Также свадебные церемонии в Москве пройдут 8 января. Всего же в новогодние праздники в городе зарегистрируют брак 100 пар.

"Проводить церемонии в праздничные даты также особая ответственность - наши ведущие готовят для таких регистраций уникальные поздравительные тексты, соответствующие тематике праздника", - сообщила и.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Ранее сообщалось, что свыше 150 столичных пар решили устроить бракосочетание 31 декабря.

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