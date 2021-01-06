Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Ранее Лондон отказал Вашингтону в экстрадиции Ассанжа

Суд в Лондоне в среду принял решение не выпускать под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это мотивировано тем, что Ассанжа уже нарушал условия выхода под залог.

"У США должна быть возможность оспорить мое решение, а если Ассанж сбежит, то американская сторона такой возможности лишится", - приводит РИА Новости слова судьи Ванессы Барайтсер.

4 января центральный уголовный суд Лондона отказал властям США в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Основатель WikiLeaks будет находиться под стражей до подачи апелляции со стороны Вашингтона.

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