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Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в период праздников

16:36
  • среда
  • 06 января 2021

Серьезных сбоев при оказании медпомощи не было

В период новогодних праздников ситуация с COVID-19 в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысяч новых случаев (заражения – прим. ред.)", - сказал министр, добавив, что серьезных сбоев при оказании медпомощи не зафиксировано.

Мурашко также сообщил, что в России свободно 24% коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. "В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тысяч граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов", - приводит его слова ТАСС.

По словам министра, в гражданский оборот для масштабной вакцинации выпущены более полутора миллион доз вакцины "Спутник V" и 45 тысяч доз "ЭпиВакКороны".

За минувшие сутки в России выявлено 24 тысячи 217 новых случаев коронавируса. Снова снизился коэффициент распространения инфекции. Он опустился до минимального с мая уровня.

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