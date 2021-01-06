Патриарх Кирилл призвал помогать пострадавшим от коронавируса

Из-за пандемии посещение праздничных богослужений ограничено

Жители восточных регионов нашей страны уже встретили один из важнейших православных праздников - Рождество Христово.

Вместе с Русской Церковью 7 января Рождество встречают Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, а также монастыри греческого Афона. По преданию, появившаяся на небе Вифлеемская звезда возвестила о пришествии в мир Младенца Спасителя. Поклониться которому поспешили пастухи и волхвы с востока. В церквях и храмах по случаю рождественского сочельника прозвучали праздничные песнопения, передает "ТВ Центр".

Литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В традиционном обращении к духовенству и прихожанам он призвал молиться за врачей и помогать тем, кто пострадал от коронавируса.

В этом году из-за пандемии посещение праздничных богослужений ограничено. Людям старшего возраста и страдающим хроническими болезнями рекомендуют оставаться дома. А тем, кто придёт в храм, соблюдать все меры безопасности.

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