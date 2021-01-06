Собянин: система хордовых магистралей охватит 73 района столицы

Мэр назвал создание системы хордовых магистралей в городе приоритетным проектом на ближайшие 3 года

В прошлом году в столице построено более 115 километров дорог, 23 искусственных сооружения, а также более 20 пешеходных переходов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Он также рассказал о приоритетном проекте на ближайшие годы. "На ближайшие три года наш приоритетный проект - система хордовых магистралей, которая охватит 73 района города", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что столичные власти работают над созданием транспортного каркаса города, одной из важнейших частей которой станет скоростная транзитная система.

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