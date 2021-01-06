ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: система хордовых магистралей охватит 73 района столицы

18:06
  • среда
  • 06 января 2021

Мэр назвал создание системы хордовых магистралей в городе приоритетным проектом на ближайшие 3 года

В прошлом году в столице построено более 115 километров дорог, 23 искусственных сооружения, а также более 20 пешеходных переходов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Он также рассказал о приоритетном проекте на ближайшие годы. "На ближайшие три года наш приоритетный проект - система хордовых магистралей, которая охватит 73 района города", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что столичные власти работают над созданием транспортного каркаса города, одной из важнейших частей которой станет скоростная транзитная система.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Транспортная развязка
Транспортная развязка
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Транспортная развязка
Транспортная развязка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.