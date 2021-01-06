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Собянин рассказал о праздничном украшении Москвы

18:26
  • среда
  • 06 января 2021

В столице нарядили ёлки и залили катки

В Москве из-за пандемии коронавируса действуют ограничения на проведение массовых гуляний и фестивалей, однако власти все равно постарались добавить яркости в новогодние праздники. Об этом мэр столицы сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Украсили нашу любимую Москву, чтобы подарить горожанам праздничное настроение. Нарядили ёлки, залили катки, в городских парках настоящая зимняя сказка", - отметил мэр.

Собянин также поздравил москвичей с наступающим Рождеством.

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