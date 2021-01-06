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В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС

19:11
  • среда
  • 06 января 2021

Ранее лидеры России и Германии обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер назвала условие, при котором в теории возможно производство российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Для этого, по ее словам, нужна сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит", - приводит ТАСС слова Деммер.

Накануне президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

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