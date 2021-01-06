В Вашингтоне десятки тысяч сторонников Трампа вышли на протест

Дональд Трамп планирует выступить перед сторонниками

В столице США многотысячная толпа протестует против результатов президентских выборов на которых, согласно официальным данным, победил Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости. Сторонники Дональда Трампа собрались около Белого дома в Вашингтоне.

В среду Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Между тем Трамп намерен обратиться к нации с призывом не признавать победы его оппонента.

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