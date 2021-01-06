В здании Конгресса США произошла стрельба

Ранения получила женщина

В здании Конгресса США один из участников протеста получил огнестрельное ранение. По данным ТАСС, это женщина – она находится в критическом состоянии.

Массовая акция протеста началась в Вашингтоне в среду. Сторонники Дональда Трампа, не желавшие признавать его поражение на президентских выборах, ворвались в здание Капитолия. Оттуда были экстренно эвакуированы конгрессмены, а также вице-президент Майк Пенс.

В Вашингтоне из-за беспорядков объявили комендантский час с 18 часов. Со своей стороны Трамп призвал протестующих действовать в рамках закона.

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