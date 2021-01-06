Трамп отправил Нацгвардию к зданию Конгресса

Протестующие взяли штурмом Капитолий

К зданию Конгресса США направлены военнослужащие и бойцы Национальной гвардии. Соответствующее распоряжение отдал Дональд Трамп.

"По распоряжению президента Трампа направляется Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня", - написала в твиттере его пресс-секретарь Кейли Макинани.

По данным американских СМИ, для обеспечения порядка уже поднята нацгвардия Вашингтона. Кроме того, к Капитолию направляются бойцы нацгвардии из соседнего штата Виргиния.

Ранее сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и окружили зал Сената, сорвав процедуру утверждения результатов президентских выборов. Из-за протестов власти ввели комендантский час в округе Колумбия. Он будет действовать до утра по местному времени.

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