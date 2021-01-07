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Трамп обратился к ворвавшимся в Капитолий протестующим

00:06
  • четверг
  • 07 января 2021

В здании Конгресса США в среду произошла стрельба

Действующий президент США Дональд Трамп призвал протестующих, которые в среду ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, действовать в рамках закона и "оставаться мирными".

"Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны", - написал он в Twitter.

Белый дом также призвал протестующих прекратить насилие и сохранять спокойствие. Между тем вице-президент Майк Пенс отметил, что устроившие беспорядки будут привлечены к ответственности, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в здании Конгресса США участница протеста получила огнестрельное ранение, она находится в тяжелом состоянии. Беспорядки начались в среду вечером. Сторонники Трампа не желают признавать его поражение на президентских выборах.

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