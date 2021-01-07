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В штаб-квартире Республиканской партии найдено взрывное устройство

00:14
  • четверг
  • 07 января 2021

Самодельная бомба обезврежена

В штаб-квартире Республиканской партии, которая находится в Вашингтоне, в среду было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

По некоторым данным, это самодельная бомба. Она уже успешно обезврежена специалистами.

Массовая акция протеста в Вашингтоне в среду закончилась штурмом Капитолия. Серьезно пострадала одна из участниц митинга. Действующий президент США Дональд Трамп распорядился направить к зданию Конгресса Нацгвардию.

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