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Байден назвал беспорядки в Вашингтоне мятежом

00:28
  • четверг
  • 07 января 2021

Он обратился к участникам протеста

Беспорядки в центре Вашингтона – это не протест, а мятеж. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден. По его словам, демократическая система страны находится под атакой.
В здании Конгресса США произошла стрельба

Байден призвал протестующих "дать дорогу демократии". "Это не отражает Америку и это должно закончится сейчас же", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп также обратился к протестующим. Он призвал их "оставаться мирными".

Сторонники Трампа не желают признавать его поражение на президентских выборах, что привело к массовым беспорядкам в центре Вашингтона в среду. Есть сведения о пострадавших со стороны протестующих и полиции. В Вашингтон направляется Нацгвардия.

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