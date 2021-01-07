"Вы - особенные": Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне

Но призвал их разойтись по домам

Дональд Трамп записал видеобращение к протестующим в Вашингтоне сторонникам. Он призвал их мирно разойтись по домам.

"Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в опубликованном в твиттере обращении.

По словам Трампа, выборы были сфальсифицированы, однако нужно уважать "замечательных людей от закона и порядка". Действующий президент несколько в ходе обращения попросил протестующих разойтись по домам.

В среду вечером сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия. Они прорвались в здание Конгресса и сорвали процедуру утверждения итогов президентских выборов. В Вашингтон стягивается Национальная гвардия.

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