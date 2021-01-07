В здание Конгресса США вошел спецназ

Протестующие собираются оставаться в здании Капитолия всю ночь

Бойцы спецназа вошли в здание Конгресса США, где находятся протестующие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ. Ранее власти распорядились направить к Капитолию Нацгвардию.

Беспорядки начались в центре Вашингтона 6 января вечером. Сторонники Дональда Трампа, не желающие признавать его поражение не выборах, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и окружили зал Сената. Есть сведения о пострадавших.

Телеканал CNN сообщает, что протестующие намерены оставаться в здании Капитолия всю ночь.

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