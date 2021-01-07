Появились данные о пострадавших в результате штурма Капитолия

Один раненый находится в критическом состоянии
Как минимум, пять человек пострадали в результате стрельбы в ходе штурма здания Конгресса в Вашингтоне. Один человек находится в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News.
В среду вечером сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия. Они прорвались в здание Конгресса и сорвали процедуру утверждения итогов президентских выборов.
Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Вашингтон стягивают Национальную гвардию.
Дональд Трамп обратился к протестующим и призвал их разойтись по домам. По его словам, результаты президентских выборов были сфальсифицированы, однако стране нужен мир.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"