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Появились данные о пострадавших в результате штурма Капитолия

00:54
  • четверг
  • 07 января 2021

Один раненый находится в критическом состоянии

Как минимум, пять человек пострадали в результате стрельбы в ходе штурма здания Конгресса в Вашингтоне.  Один человек находится в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News.

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В среду вечером сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия. Они прорвались в здание Конгресса и сорвали процедуру утверждения итогов президентских выборов.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Вашингтон стягивают Национальную гвардию.

Дональд Трамп обратился к протестующим и призвал их разойтись по домам. По его словам, результаты президентских выборов были сфальсифицированы, однако стране нужен мир.

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