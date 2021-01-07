Силовики очистили Капитолий от протестующих

Участники митинга хотели оставаться там всю ночь

Сотрудникам американской полиции удалось оттеснить участников акции протеста со ступеней Капитолия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Демонстрантов вывели из здания Конгресса.

Ранее появилась информация, что в здание Капитолия вошли бойцы спецназа. Протестующие выразили готовность оставаться там всю ночь.

6 января сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки около Капитолия. Они ворвались в здание Конгресса и сорвали процедуру утверждения итогов президентских выборов. В результате столкновений пострадали не менее пяти человек.

Трамп призвал протестующих разойтись по домам. По его словам, стране необходим мир.

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