Путин встретил Рождество в Новгородской области

Президент поздравил россиян с праздником

Православные верующие отмечают светлый праздник Рождества Христова. Торжественные службы этой ночью прошли в церквях и монастырях по всей стране. Главное богослужение в Храме Христа Спасителя провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А Владимир Путин встретил праздник в одной из древнейших российских церквей - Николы на Липне в Новгородской области, сообщает "ТВ Центр".

Колокольный звон над храмами и монастырями Русской православной церкви возвестил о начале отсчёта нового времени, где огромное значение имеет человеческое тепло и надежда на лучшее. В этом году, конечно, есть свои, продиктованные эпидемиологической обстановкой, ограничения и особенности. Чтобы защитить здоровье верующих, количество прихожан на рождественских службах ограничили. Людей старшего поколения, имеющих хронические заболевания, попросили воздержатся от похода в храм.

Тем не менее, на праздничной атмосфере это никак не сказалось. В главном кафедральной соборе торжественную службу возглавил патриарх Кирилл. Он призвал всех сделать верные выводы из минувшего года.

Господь дал нам свет разума, для различения бобра и зла. И в данном случае мы должны это божественным разум преломить в своем сознании в том числе и разумно оценивая все то, что со всеми нами происходит. Нужно оберегать себя, своих родных и близких, нужно укреплять свою веру.

Владимир Путин в этом году встретил праздник в Новгородской области в церкви Николы на Липне. Добираться туда пришлось на катере. Это одно из живописных мест озера Ильмень. В храме сохранились фрески XIII века. Строительная техника и отдельные конструкции легли в основу древнего новгородского зодчества.

Президент России подарил церкви Николы на Липне икону Господь Вседержитель. А после службы поздравил всех с Рождеством.

Любовь господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее и эта надежда, а порой ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах.

Светлые чувства объединили христиан 70 стран, где в эту ночь встречали Рождество. Под сводами тысяч церквей звучали молитвы. Впервые рождественское богослужение прошло в главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

Для многих верующих этот праздник ещё и завершение 40-дневного поста. Его смысл в обретении внутреннего равновесия, уверенности в своих силах и в том, что надежды, подкрепленные чистыми помыслами, обязательно сбываются.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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