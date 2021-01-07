Дамаск подвергся ракетному удару

ПВО отбили атаку Израиля

В ночь на 7 января сирийские ПВО отразили удар ВВС Израиля по южным районам Дамаска. Большинство ракет было перехвачено, жертв и пострадавших нет. Атаке подверглись военные объекты и позиции правительственных сил арабской республики. Несмотря на сложную обстановку, российские военнослужащие на пункте базирования Хмеймим отметили праздник Рождества.

Часовню и полевой храм построили здесь три года назад вместо армейской палатки, в которой прежде проводили службы. Церковную утварь, свечи, иконы привезли из России. Но есть и образа, подаренные христианами Латакии, сообщает "ТВ Центр".

Крестный ход - в традициях православия. Военные во главе шествия, несут хоругви с ликами Богородицы, Пророка Ильи и Спасителя. Священники говорят - отпраздновать Рождество в Сирии, несмотря на аскетичные условия, на самом деле, редкая удача. Ведь, возможно, именно то этой земле Иисусу шли поклониться волхвы из Персии.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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