В России за сутки выявлено менее 24 тысяч больных коронавирусом

Число инфицированных снижается

За сутки в России зафиксировано 23 541 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 332 142 человека с COVID-19, умерло 60 457 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 4 871 больной, всего в столице 843 425 инфицированных, скончались 11 728 пациентов.

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе президент Владимир Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках от коронавируса. Свои предложения о введении документов, которые имели бы международное признание, премьер Михаил Мишустин должен представить главе государства до 20 января.

Напомним, что сейчас все россияне, получившие прививку, могут получить сертификат о вакцинации на портале госуслуг. В России уже более миллиона человек приняли участие в масштабной бесплатной вакцинации.

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