Число заболевших коронавирусом в мире превысило 87 миллионов

Скончались почти 2 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 87 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,8 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 21,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 360 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,2 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Тем временем турецкие учёные внесли совой вклад в развитие технологии тестирования коронавируса. Они разработали прибор для диагностики COVID-19, который может определить вирус в слюне за 10 секунд. В основе работы прибора – использование оптических и электронных модулей, обеспечивающих точное обнаружение вирусов и высокую (до 99%) селективность обнаружения.

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