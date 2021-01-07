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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 87 миллионов

10:24
  • четверг
  • 07 января 2021

Скончались почти 2 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 87 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,8 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 21,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 360 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,2 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Тем временем турецкие учёные внесли совой вклад в развитие технологии тестирования коронавируса. Они разработали прибор для диагностики COVID-19, который может определить вирус в слюне за 10 секунд. В основе работы прибора – использование оптических и электронных модулей, обеспечивающих точное обнаружение вирусов и высокую (до 99%) селективность обнаружения.

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