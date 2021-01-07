Московские врачи вылечили ещё 7140 больных COVID-19

Столица справляется с пандемией

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 7 140 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 673 692.

На этой неделе во время совещания по социальным вопросам президент Владимир Путин оценил работу московских властей в борьбе с пандемией. Обращаясь к мэру Сергею Собянину, глава государства сказал, что все необходимые решения своевременно и при этом вопросы перспективного развития столицы тоже не оставались без внимания.

По данным на 7 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 332 142 пациентам, умерли с начала пандемии 60 457 человек. В Москве больных зарегистрировано 843 425, в мире более 87 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,8 миллиона человек.

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