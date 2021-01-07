4 человека погибли во время беспорядков в Вашингтоне

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий

Конгресс не смог утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США. В здание Капитолия накануне, 6 января ворвались сторонники Дональда Трампа и помешали провести заседание.

Сейчас парламентарии и некоторые члены кабинета Дональда Трампа обсуждают возможность использования 25-ой поправки к конституции США, чтобы отстранить его от власти и передать полномочия вице-президенту. Сам Майк Пенс решительно осудил насилие во время протестов, сообщает "ТВ Центр".

Уже известно, что в столкновениях погибла ветеран ВВС США Эшли Беббит, которая была твёрдой сторонницей президента Трампа. Сообщается ещё о трёх жертвах.

Нынешний захват Конгресса протестующими произошел впервые с 1814 года. Люди, не поддерживающие итоги выборов, ворвались в здание и окружили зал заседаний. Силовикам для наведения порядка пришлось применить спецсредства.

Мирно начавшийся митинг в поддержку действующего президента перерос в массовые беспорядки. Правоохранители не смогли сдержать поток людей, которые направились на штурм Капитолия. Кордоны были сметены многотысячной толпой. Противостояние продолжалось несколько часов.

Сейчас в Вашингтоне на 15 дней введен режим ЧС. Дональд Трамп утверждает, что не призывал своих сторонников к столь радикальным действиям. Более позднее обращения Трампа к протестующим с призывом прекратить насилие было удалено из социальных сетей. Instagram, Facebook и Twitter заморозили аккаунт действующего президента США пока на сутки.

Тем временем, губернатор Нью-Йорка направил в Вашингтон тысячу бойцов нацгвардии, чтобы, как отмечается в заявлении, облегчить мирную передачу власти и обеспечить выполнение воли американского народа.

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