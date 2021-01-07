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Собянин поздравил москвичей с Рождеством

11:01
  • четверг
  • 07 января 2021

Мэр пожелал им здоровья и благополучия

Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Рождества. Мэр отметил, что он несёт людям радость и надежду, которые так необходимы в этот сложный период времени.
Что категорически нельзя делать на Рождество

"Коронавирус внёс в нашу жизнь ограничения, но ничто не может помешать нам дарить любовь и тепло своим близким, заботиться об одиноких и пожилых людях, обо всех, кто нуждается во внимании", - написал Собянин у себя на странице "ВКонтакте".

Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья. "Пусть в Рождество исполнятся ваши самые заветные желания и мечты!" – заключил мэр.

Напомним, что президент России встретил праздник в одном из храмов Новгородской области. Обращаясь к гражданам страны Владимир Путин отметил - любовь господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее.

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