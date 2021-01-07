ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конгресс со второй попытки утвердил победу Байдена

11:44
  • четверг
  • 07 января 2021

20 января состоится инаугурация нового президента США

Американский Конгресс со второй попытки утвердил избрание Джо Байдена президентом. Утверждение результата голосования выборщиков окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов 4 ноября.
4 человека погибли во время беспорядков в Вашингтоне

Утверждение проходило на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне. 6 января, в день голосования в Конгресс ворвались сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые были не согласны с результатами выборов. Во время столкновений с полицией четыре человека погибли, несколько десятков стражей порядка получили ранения.

Нынешний захват Конгресса протестующими произошел впервые с 1814 года. Мирно начавшийся митинг в поддержку действующего президента перерос в массовые беспорядки. Из-за этого властям Вашингтона пришлось ввести в городе режим ЧС. В столицу США направлены тысячи бойцов нацгвардии для сопровождения мирной передачи власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
Конгресс США
Конгресс США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.