Конгресс со второй попытки утвердил победу Байдена

20 января состоится инаугурация нового президента США

Американский Конгресс со второй попытки утвердил избрание Джо Байдена президентом. Утверждение результата голосования выборщиков окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов 4 ноября.

Утверждение проходило на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне. 6 января, в день голосования в Конгресс ворвались сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые были не согласны с результатами выборов. Во время столкновений с полицией четыре человека погибли, несколько десятков стражей порядка получили ранения.

Нынешний захват Конгресса протестующими произошел впервые с 1814 года. Мирно начавшийся митинг в поддержку действующего президента перерос в массовые беспорядки. Из-за этого властям Вашингтона пришлось ввести в городе режим ЧС. В столицу США направлены тысячи бойцов нацгвардии для сопровождения мирной передачи власти.

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