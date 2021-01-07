Американские военные намерены потеснить Россию в Арктике

Этим планам не суждено сбыться

В США объявили об амбициозных планах потеснить российских военных в Арктике. Американские ВМС начнут патрулирование у российских границ в этом стратегически важном регионе Земли, сообщает Breaking Defence со ссылкой на министра ВМС Кеннета Брейтуэйта.

Он заявил, что Штаты должны действовать более настойчиво в Арктике, чтобы оспорить российские и китайские притязания в регионе. Речь идёт о содействии партнёрам США в осуществлении свободы судоходства.

Генерал намекнул на то, что патрулированием займутся, в первую очередь, подводные лодки. Он назвал их главным преимуществом США в регионе. При этом американский военный напомнил, что у России в Арктике имеется большой ледокольный флот.

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