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На Москву надвигаются сибирские морозы

12:52
  • четверг
  • 07 января 2021

В регионе похолодает до минус 27

Синоптики предупредили москвичей о морозах на следующей неделе. Как рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на Москву надвигаются арктические воздушные массы. Они принесут настоящие сибирские морозы.
Сибирь и Дальний Восток ждут аномальные морозы в новогоднюю ночь

Температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы, предупредил синоптик. Таких морозов не было ни в прошлом, ни в позапрошлом годах.

Похолодание начнётся в ночь на 11 января - температура понизится до минус 15-20 градусов. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами до минус 27. Дневные температуры останутся в норме – около 12-17 градусов.

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