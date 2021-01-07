На Москву надвигаются сибирские морозы

В регионе похолодает до минус 27

Синоптики предупредили москвичей о морозах на следующей неделе. Как рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на Москву надвигаются арктические воздушные массы. Они принесут настоящие сибирские морозы.

Температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы, предупредил синоптик. Таких морозов не было ни в прошлом, ни в позапрошлом годах.

Похолодание начнётся в ночь на 11 января - температура понизится до минус 15-20 градусов. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами до минус 27. Дневные температуры останутся в норме – около 12-17 градусов.

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