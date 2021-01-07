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В Ираке выписан ордер на арест Трампа

13:02
  • четверг
  • 07 января 2021

Его обвиняют в убийстве высокопоставленных военных

Суд в Ираке выдал ордер на арест Дональда Трампа по делу об убийстве замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщила пресс-служба Высшего судебного совета Ирака. Следователи предоставили суду видеозаписи, содержащие официальные заявления президента США, указывающие на то, что он издал приказ о нанесении удара.
Высокопоставленный иранский военный убит на сирийско-иракской границе

Каким образом иракские власти собираются арестовать действующего президента США, не сообщается. В свою очередь местные парламентарии требуют от следственных и судебных органов также установить тех иракцев, кто помог США реализовать операцию по устранению Абу Махди аль-Мухандиса.

Замглавы иракского ополчения погиб в ночь на 3 января 2020 года вместе с генералом Касемом Сулеймани, главой элитного спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции в результате ракетного удара.

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