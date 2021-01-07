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Униженный Трамп смирился с поражением

13:39
  • четверг
  • 07 января 2021

Он готов уступить место Джо Байдену

Дональд Трамп заявил, что передаст власть, несмотря на несогласие с итогами выборов. Это первое заявление президента такого рода. До этого он говорил о своей победе и о борьбе за место в Белом доме до победного конца.
Конгресс со второй попытки утвердил победу Байдена

Заявление Трампа последовало после того, как Конгресс со второй попытки утвердил избрание Джо Байдена президентом США. До этого в Вашингтоне произошли беспорядки – сторонники Трампа по его призыву собрались у здания Конгресса. Мирный митинг перерос в потасовки с полицией, части протестующих удалось прорваться в здание Конгресс и сорвать голосование по утверждению Байдена президентом.

Решение, которое Конгрессу удалось всё-таки принять со второго раза, окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов выборов 4 ноября.

Напомним, что в результате столкновений с полицией около здания Конгресса четыре человека погибли, несколько десятков стражей порядка получили ранения. В столице США объявлен режим ЧС, введена национальная гвардия.

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